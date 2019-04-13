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Белорусский форвард оформил пента-трик в матче чемпионата Сингапура

  • 13.04.2019, 19:05
Фото: "Прессбол"

Андрей Воронков стал автором пяти голов.

ДПММ разгромил "Балестир Халса" в выездном матче чемпионата Сингапура — 7:1. Белорусский форвард гостей Андрей Воронков стал автором пяти голов, передает pressball.by.

Балестир Халса — ДПММ — 1:7

Голы: 0:1 — Воронков (14). 0:2 — Риччуто (27). 0:3 — Риччуто (31). 0:4 — Воронков (39). 0:5 — Воронков (59). 0:6 — Воронков (71, с пенальти). 1:6 — Вребач (79). 1:7 — Воронков (83).

ДПММ лидирует в чемпионате Сингапура, "Балестир Халса" идет на пятом месте.


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