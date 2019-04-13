Саакашвили о выборах в Украине: Произошел бунт населения против статус-кво 1 13.04.2019, 19:12

Михаил Саакашвили

Владимир Зеленский – это белая доска, на которой все возможно.

Вечером 12 апреля Михаил Саакашвили на встрече с украинской диаспорой в Варшаве заявил, что не агитирует за Зеленского, но объясняет, против чего украинцам стоит проголосовать, передает «Белсат».

«Произошел бунт населения против статус-кво. Нынешнее правительство – это безнадежность и коррупция. Люди массово сказали: «Нет!». Теперь ничего не будет как прежде! То, что происходит сейчас – это даже серьезнее, чем Майдан. Тогда одни представители старых элит заменили других. Сейчас люди не хотят никого из старых», – сказал Саакашвили.

Так Михаил Саакашвили описал ситуацию накануне второго тура президентских выборов в Украине. На встречу с бывшим президентом Грузии и главой Одесской области в конференц-зал одного из крупных варшавских отелей пришло несколько сотен человек.

Политик уверял, что победа популярного артиста во втором туре президентской гонки даст Украине шанс избавиться от «старых, коррумпированных, мафиозных» элит:

«Владимир Зеленский – это белая доска, на которой все возможно».

В ответ на упреки о связях Зеленского с бизнесменом Игорем Коломойским Саакашвили выразил надежду, что массовая народная поддержка позволит Зеленскому избавиться от влияния олигарха.

Саакашвили отрицал, что имеет какие-либо договоренности с Владимиром Зеленским по поводу своего возвращения в Украину после возможной победы кандидата на президентских выборах. При этом политик говорил на фоне баннера «Движения новых сил» – партии, основанной им еще в Украине.