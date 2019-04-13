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Протестующие в Белграде потребовали отставки президента Сербии Вучича

  • 13.04.2019, 20:14
Фото: Balkan Insight

Тысячи демонстрантов требовали свободы СМИ и справедливых условий для выборов.

В центре Белграда вновь состоялась массовая акция протеста против политики президента Сербии Александара Вучича. В демонстрации в субботу, 13 апреля, участвовали около десяти тысяч человек, передает DW.

Выступавшие под девизом "Один из пяти миллионов" протестующие требовали отставки главы государства, а также свободы медиа и создания справедливых условий для выборов. Девиз возник после того, как Вучич заявил, что не отреагирует на требования демонстрантов, даже если их выдвинут пять миллионов сербов. Всего в республике проживают семь миллионов человек.

В здании парламента страны находятся полицейские формирования для борьбы с беспорядками. Власти заявили, что тем самым намерены помешать оппозиции прорваться в здание.

Нападение на оппозиционера Стефановича

Протесты в сербской столице начались 8 декабря. Поводом для проведения первой массовой субботней акции стало жестокое избиение лидера Левой партии оппозиционера Борко Стефановича, произошедшее 23 ноября в городе Крушевац на юге Сербии. Подозреваемые в нападении были вскоре задержаны, но незадолго до новогодних праздников отпущены на свободу в связи с недостатком улик.

Демонстрации стали самыми значимыми протестами с весны 2017 года, когда в знак протеста против избрания Вучича президентом на улицы Сербии вышли десятки тысяч молодых людей.


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