В Судане отменили комендантский час 13.04.2019, 20:44

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Военные пообещали сформировать гражданское правительство и искоренить все символы прежнего режима.

Переходный военный совет Судана отменил комендантский час и призвал народ вернуться к повседневной жизни. Об этом сказал на пресс-конференции в Хартуме глава совета Абдель Фаттах аль-Бурхан, сообщает ТАСС в субботу, 13 апреля.

По его словам, в стране сформируют гражданское правительство. Переходный период составит два года.

Военные также пообещали искоренить в стране все, что связано с прежним режимом.

"Все символы бывшего режима Омара аль-Башира будут искоренены", – заявил аль-Бурхан.

Напомним, на этой неделе в Судане произошел военный переворот. Президент страны Омар аль-Башир, занимавший эту должность с 1989 года, ушел со своего поста, а затем был помещен под домашний арест. Также был арестован премьер-министр Судана Мохаммад Тахир Айла и десятки других высокопоставленных чиновников.

Вскоре военные объявили о введении чрезвычайного положения в Судане на три месяца и комендантского часа на один месяц с запретом на передвижения с 22.00 до 4.00.