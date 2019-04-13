Почему поход Лукашенко в ПВТ – это еще одна история про корову 11 Кирилл Иванов, «Солидарность»

13.04.2019, 20:51

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Фото: belta

Дойную, а не ту, про которую многие могли подумать.

Встреча без галстуков, бородатые айтишники в кроссовках и разговоры о роботах и будущем. Таким предстает визит диктатора в Парк высоких технологий в репортажах его пресс-службы.

Но не стоит обольщаться. Если бы на самом верху и впрямь думали о будущем, то вряд ли бы мы сегодня читали новости о вырывании крестов в Куропатах и обысках в редакциях независимых СМИ.

Истинное лицо сегодняшней власти — это аресты противников аккумуляторного завода, которые как раз думают о своем будущем.

Это убитый колхоз в нагрузку тому, кто еще худо-бедно дышит. Это вечная и безуспешная борьба с дурницей и бесхозяйственностью.

Зачем же понадобилась эта благостная картинка о встрече с теми, кого еще вчера с высокой трибуны называли «яйцеголовыми»? Поход в Лукашенко в ПВТ – это еще одна история про корову. Но не ту, про которую многие могли подумать, а про дойную. На фоне общей пессимистичной картины в экономике, ПВТ демонстрирует уверенные успехи. Рекордное урезание финансирования из Москвы делает этот сектор в глазах властей особенно привлекательным.

Кирилл Иванов, «Солидарность»