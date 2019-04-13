Ученые дали имя запечатленной впервые в истории черной дыре 4 13.04.2019, 20:54

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Название дал профессор Гавайского университета.

Черная дыра в центре галактики М87, изображение которой на этой неделе показала команда ученых-астрофизиков, получила имя Powehi. Такое название дал профессор Гавайского университета Ларри Кимура. Об этом сообщает РБК со ссылкой на CNN.

Powehi в переводе с гавайского переводится как «украшенный темный источник бесконечного созидания». По словам профессора, это слово своими корнями уходит в фольклор и встречалось в песнопении XVIII века, которое рассказывает о сотворении мира.

Почему было выбрано именно гавайское название, не уточняется, однако телеканал указывает, что два из восьми телескопов группы Event Horizon Telescope, благодаря которым удалось получить изображение, находятся на Гавайях.

В минувшую среду, 10 апреля, международная группа ученых из 60 институтов в 20 странах представила первые изображения черной дыры. Масса черной дыры в галактике М87, которая удалена от Земли на 53,5 млн световых лет, составляет 6,5 млрд масс Солнца, а ее диаметр оценивается в 40 млрд км, что превышает диаметр Солнечной системы.

Телескопы проекта Event Horizon Telescope расположены в США, Чили, Мексике, Испании и Франции. На обработку данных с телескопов, которые были получены в апреле 2017 года, потребовалось два года.