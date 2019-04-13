Свобода самореализации 3 Юрий Христензен

13.04.2019, 21:05

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Свободный человек сегодня способен сделать больше, чем целая супердержава.

Уроженец Москвы Сергей Брин, 45 лет, американский предприниматель и ученый. Создал компанию Google, которая по своей капитализации превышает все публичные компании на территории пост-СССР вместе взятые. Уроженец Претории Илон Маск, 47 лет, американский инженер и предприниматель. В День космонавтики запустил самую большую на данный момент ракету-носитель и единственный в мире научился возвращать первую ступень для повторного использования.

Знаете что их объединяет?

К тому времени, когда родился Брин, в СССР уже прошла индустриализация, были освоены целина и вечная мерзлота, реки повернули вспять, обуздали мирный атом и сделали еще много важных дел. А сегодня все это стоит меньше одного проекта Сергея Брина. Когда родился Илон Маск, ведущие мировые державы уже четверть века запускали ракеты в космос. А сегодня они проигрывают частной компании Маска по технологиям и по объему рынка.

А знаете почему?

Потому что ими двигала жажда открытий и здоровый авантюризм. И они попали в пространство свободы, где эта жажда смогла реализоваться. Они создали больше, чем СССР и ЮАР. А могли бы остаться маленькими винтиками в своих странах. Родители Брина работали в советской системе образования. Отец Маска был строителем, а мать диетологом. А их дети стали лидерами мировой экономики, вместо того, чтобы стать комсомольцем и каменщиком в пространстве несвободы.

Когда в какой-нибудь стране прессуют гражданское общество и преследуют оппозицию, эта страна не будет успешной. Потому что свободный человек сегодня способен сделать больше, чем целая супердержава. Свобода творчества и свобода самореализации творят чудеса. А люди-винтики на чудеса не способны. Им остается мечтать и завидовать, а их лидерам тихо ненавидеть свободу. При том, что сами они отдыхают, лечатся и хранят свои деньги в свободных странах.

Юрий Христензен, Facebook