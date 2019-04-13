Более полутора тысячи католиков прошли Крестным ходом по Гродно 5 13.04.2019, 21:18

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Участники Крестного хода пронесли деревянный крест по центральной площади города.

Более полутора тысяч человек пронесли деревянный крест по центральной площади города. Уже двенадцатый год подряд перед пасхальными праздниками католические верующие в Гродно собрались на Советской площади, чтобы пройти Крестный путь – традиционную молитву, посвященную последним событиям, связанным со смертью Христа, передает «Белсат».

В этом году событие совпало с годовщиной создания Гродненской епархии, которая была образована 13 апреля 1991 года.

«Я помню, что и тогда, 28 лет назад была суббота и светило солнце. И как ежегодно вместе с молодежью и верующими города, мы размышляем над муками Христа. Я хочу, чтобы эта молитва принесла духовные плоды, так как каждый человек имеет свой Крестный путь. И самое важное, чтобы мы не боялись креста, чтобы крест всегда ценили и защищали», – отметил гродненский епископ Александр Кашкевичво время проповеди.

В этом году крест несла молодежь, за которой шли скауты с зажженными факелами. 14 раз верующие становятся на колени со словами: «Кланяемся Тебе, Господи, ибо через Крест и Муку свою мир искупил Ты!».

Крестный путь в Католической церкви – это молитва, которая символически воспроизводит путь Иисуса Христа на Голгофу, его смерть и внесение тела в грот.

Откуда пошла традиция?

Традицию размышлять над последними моментами жизни Христа еще в глубоком средневековье начали монахи-францисканцы в Иерусалиме для крестоносцев и паломников. Возвращаясь домой, паломники стремились поделиться увиденным и рассказать своим соотечественникам, как выглядят святые места, где был распят Христос.

В Речи Посполитой традиция Крестного пути распространилась в XVI в. и в современной Беларуси сохраняется по сей день.