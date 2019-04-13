Штаб Зеленского рассказал, как будет возвращать оккупированные территории 16 13.04.2019, 21:21

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В штабе Зеленского заявили, что возвращение оккупированных территорий должно происходить исключительно на условиях Украины.

Представитель предвыборного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков рассказал, как в штабе видят процесс деоккупации неподконтрольных Украине территорий, передает Интерфакс-Украина со ссылкой на выступление представителя на форуме Люди Важные.

"Что касается войны на востоке и Минских соглашений, действительно, Минск - не идеальный, с ним много вопросов, и в течение многих месяцев этот вопрос буксует, но, к сожалению, никто не может предложить другой альтернативы. К Минскому процессу привязаны все эти санкции, которые сегодня действуют в отношении Российской Федерации, и поменять весь этот процесс будет очень трудно", - сказал он.

Также Разумков добавил, что пока невозможно господство демократического процесса на оккупированной территории.

По его словам, единственным путем решения конфликта на Донбассе является дипломатия: совместные действия Украины и международных партнеров, а возвращение оккупированных территорий должно происходить исключительно на условиях Украины.

Относительно европейской и евроатлантической интеграции Украины Разумков подчеркнул: "цивилизационный выбор страны был сделан давно".

"Он (выбор) был подтвержден в 2014 году, гибелью людей на Майдане во время Революции Достоинства, он подтверждается тем, что украинская армия отстаивает наш суверенитет на востоке страны, но это еще тяжелый путь, который нам предстоит пройти", - сказал представитель штаба.

"Если мы говорим об интеграции в Североатлантический альянс - да, это действительно важно и, к сожалению или к счастью, другой альтернативы движения Украины в этом направлении нет", - добавил он, призвав политиков не спекулировать на этом вопросе.

Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко вышли во второй тур выборов президента, набрав соответственно 30,24% и 15,95% голосов избирателей. Второй тур выборов состоится 21 апреля.