Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
- 13.04.2019, 21:40
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Воздушное судно оснащено шестью двигателями, с его помощью планируется выводить ракеты на орбиту.
Основанная в 2011 году Statolaunch Systems провела первый полет самого большого в мире самолета-носителя Stratolaunch, передает CNN со ссылкой на фотографа Джека Бауэра, опубликовавшего видео испытаний.
На кадрах видно, как самолет летит в сторону ветряных мельниц в сопровождении другого летательного аппарата. Бауэр рассказал телеканалу, что посмотреть на первый полет собрались десятки фотографов, блогеров и заинтересованных в авиакосмической отрасли, передает РБК.
Low approach! #stratolaunch @Stratolaunch @NASASpaceflight pic.twitter.com/HxeUmuxsGX— Jack Beyer (@thejackbeyer) 13 апреля 2019 г.
У Stratolaunch два фюзеляжа, он весит 226 т, размах его крыльев составляет 117,3 м, для сравнения — у советского транспортника Ан-225 «Мрия» — 88м. Данный самолет предназначен для вывода ракет и спутников на орбиту с высоты более 9 тыс. м
Строительство Stratolaunch завершили в июне 2017-го. Тогда же гендиректор Stratolaunch Systems Жан Флойд заявил, что в скором времени начнутся наземные и летные испытания.
Как отмечает CNN, запуск спутников с помощью самолета-носителя может быть дешевле, чем при использовании традиционных ракет. Так, Stratolaunch не нужны стартовые площадки, а расход топлива у него меньше, чем у ракет-носителя. При этом, на запуск самолета не столь сильно влияют погодные условия — воздушное судно может облететь шторм.
Одним конкурентов Stratolaunch Systems является компания Virgin Orbit миллиардера Ричарда Брэнсона. Она планирует использовать для запусков модифицированный Boeing 737-400, первый запуск намечен на середину 2019-го.