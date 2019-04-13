Министр финансов РФ обеспокоен возможным обвалом цен на нефть до $40 2 13.04.2019, 22:24

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Антон Силуанов

Фото: РИА «Новости»

При отказе ОПЕК+ от сделки по снижению добычи нефти, цены на нее могут опуститься до $40 за баррель.

Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, передает “Российская газета”.

"Есть дилемма, что нам дальше делать с ОПЕК: терять рынок, который занимают американцы, или выйти из соглашения? В последнем случае цены на нефть снизятся, и тогда новые инвестиции, добыча в Америке тоже снизится, потому что себестоимость сланца выше, чем себестоимость классической добычи", - отметил Силуанов в разговоре с журналистами в кулуарах ежегодной встречи МВФ и Всемирного банка.

Цены на нефть до 40 долларов за баррель и ниже уже падали, напомнил первый вице-премьер. "Весь вопрос, насколько это долго продлится. Может, и полгода, может, и год", - сказал Силуанов, добавив, что решения по этому поводу пока нет.

При этом он сообщил, что правительство может принять решение не расходовать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) даже при достижении порога инвестирования в 7 процентов ВВП (это может произойти уже к концу 2019 года), если цена на нефть упадет до отметки 30-40 долларов за баррель.

"Конечно, тогда уже будет ни до каких инвестиционных проектов. Будем держать эти деньги для финансирования наших расходов", - приводит цитату Силуанова ТАСС.

Снижение цены нефти скажется на курсе российского рубля, добавил он.