В Беларуси снова подорожал бензин 14.04.2019, 8:10

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Цены на автомобильное топливо выросли с 14 апреля

С 14 апреля в Беларуси снова изменились розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

В ведомстве рассказали, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличились на 1 копейку. С 14 апреля стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1 рубль 51 копейку, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 62 копейки, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 83 копейки, ДТ — 1 рубль 62 копейки.

— По состоянию на 12 апреля увеличился разрыв между резким ростом стоимости нефти и поступательным изменением цен на автомобильное топливо на АЗС Беларуси. С начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 19,5%, а розничные цены на моторное топливо — в среднем на 4,5%, что уменьшает компенсацию затрат НПЗ на приобретение сырья в сравнении с предыдущим уровнем розничных цен на моторное топливо, — проинформировали в «Белнефтехиме».

Это восьмое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 7 апреля: бензин и дизтопливо подорожали на 1 копейку.

Напомним, в 2018 году цены на топливо менялись 27 раз (в основном увеличивались на копейку), что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».