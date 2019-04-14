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Порошенко - Зеленскому: Общение с украинцами важнее выходных в Париже

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  • 14.04.2019, 8:19
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Президент Украины пригласил своего оппонента сегодня на дебаты.

Действующий президент Украины Петр Порошенко в новом видеообращении призвал Владимира Зеленского прийти завтра на дебаты на НСК "Олимпийский". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Порошенко в Twitter.

В своем видеообращении Порошенко призвал Зеленского принять участие в дебатах, которые состоятся завтра, 14 апреля, на НСК "Олимпийский" в Киеве.

"Владимир Александрович (Зеленский - ред.), 14 апреля в 14 часов жду вас на стадионе "Олимпийский" на дебаты, общение с украинцами важнее выходных в Париже", - заявил он.

Напомним, 14 апреля действующий президент Украины и кандидат на президентских выборах Петр Порошенко посетит НСК "Олимпийский", где запланированы дебаты кандидатов в президенты. По словам Порошенко, дебаты должны состояться как на НСК "Олимпийский" 14 апреля, так и на "Суспільному" 19 апреля.

Ранее спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявлял, что дебаты с Порошенко должны состояться на НСК "Олимпийский" только 19 апреля. По его словам, дебаты планируются на последнюю пятницу перед днем тишины - 19 апреля, как это предусмотрено законодательством.

Также 11 апреля Порошенко с Зеленским провели телефонную беседу в прямом эфире. В телефонном разговоре стороны высказали свое мнение относительно дебатов. Зеленский продолжает настаивать на дебатах 19 апреля на стадионе.


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