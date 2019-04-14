Крест «православному атеисту» – как осиновый кол в груди Виктор Горбачев

14.04.2019, 8:37

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Народ все видит и помнит.

Он атеист. Но православный атеист. Он шарахается от этих крестов и этого места. Они ему мешают. Жить по своим законам и правилам мешают. Видимость крестов его страшит. Он гонит от себя все святое. Страх его преследует всегда и везде. Там где кресты — там его и страх. До бешенства. До дрожи. До помешательства. И не важно какие это кресты, православные или католические. Иль какие еще. Любой крест ему поперек горла. Как осиновый кол в груди. Прочь! Все прочь. С глаз долой и дальше. Он начинает кричать, стучать и возмущаться. Пугать и угрожать.

Откручивать головы и унижать. Тыкать, рвать и метать. Он дает команду. А все бегут и спотыкаются. Все. Он вытирает руки. Он свое дело сделал. Сам то ничего далее не делал. Ну, сказал. А чего же все побежали-то? Он же атеист. Крестов сам не валил. Не грузил. Народ от них не отгонял. По судам не таскает. Он тут уже ни при чем. Как бы. При "чем" становятся исполнители. Сотни. Тысячи. И чем их больше — тем легче заметать следы. И с каждым днем исполнителей все больше и больше. И стар и млад. И чиновник и рабочий. И милиционер и агент спецслужб. И стукачок и старичок. И члены. Много членов. БРСМ. Профсоюзы. И Русь. Белая Русь. Все и все! Смешались в кучу кони, люди. Это — круговая порука. Они еще не знают, что они делают и что будет дальше. Но им уже нет выхода и обратного хода. Вляпались. По дурости ли, по преданности или служению? Какая разница. Они рушат кресты. Они растаптывают могилы убиенных. Они растоптали память. Не он один виновен. Не только атеист. Все, кто ввязался в эту круговую поруку. Все, кто стал на сторону дьявола в услужение.

И когда будет суд — помните! Не знаю, какой он будет, Божий ли, народный, или просто суд — но он обязательно будет. Не знаю, как и кто будет на этом суде оправдываться. Что говорить. Однако. Эту вину не смыть. Самое страшное в жизни — это растоптать своих предков и память о них. И тут не действует оправдание, мол это мне приказали и так сказали. Глупости. Это вы сами. Своими руками! Самим и отвечать. Самим и ответ держать.

А дьявол продолжает все втягивать и втягивать в это все больше и больше людей. Пока еще людей. Но уже слуг дьявола. Поиск "козлов отпущения". И называет всю эту вакханалию - субботником. Прикрываются таким словом.

Но сколько бы не говорили халва - слаще во рту не станет. Народ все видит. Народ то - все помнит.

Тьфу на вас, три раза!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

По призыву одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича в центре Минска состоялся молебен, в которой приняли участия около 1000 человек.

Призыв поддержал сопредседатель БХД Павел Северинец.

12 апреля власти снова снесли 50 крестов по периметру Куропат.