Порошенко и Зеленский: чья экономическая программа лучше? Дарья Михайлишина

14.04.2019, 8:40

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Оба кандидата является наиболее либеральными из первой шестерки тех, кто соревновался за президентство в первом туре.

Хотя кандидаты в президенты соглашаются, что экономический рост - один из ключевых приоритетов Украины, их программы не дают четкого плана действий, как его обеспечить. В то же время, благосостояние Украины может улучшиться только за счет устойчивого и инклюзивного роста.

Что же предлагают избирателям делать с экономикой Петр Порошенко и Владимир Зеленский?

Один был во власти пять лет, другой впервые заявил о своих политических амбициях лишь несколько месяцев назад, их стиль выступлений и риторика кажутся кардинально противоположными. Казалось бы, Порошенко и Зеленский - два совершенно противоположных кандидата, которые могли бы выйти во второй тур. Однако, экономическая часть их программ гораздо более похожа, чем может показаться на первый взгляд.

По данным опроса фонда «Демократические инициативы» совместно с Киевским международным институтом социологии, 23% избирателей называют экономическую политику кандидатов одним из основных факторов, повлиявших на их выбор. Поэтому, хотя полномочия в экономической сфере ограничены, это не мешает кандидатам наполнять свои программы экономическими обещаниями.

По данным анализа программ кандидатов в президенты, который Центр экономической стратегии провел перед первым туром выборов, Порошенко и Зеленский являются либералами в экономике: у них на 10% и на 7% больше либеральных обещаний по сравнению с нелиберальными.

Но либералам рано радоваться. У Порошенко лишь 22% экономической части программы можно назвать конкретными обещаниями. Значительную часть своей программы он посвящает своим достижением за прошедшие пять лет, а не видению следующей пятилетки.

У Зеленского конкретики больше, но все же меньше половины (38%). Большая часть его программы состоит из коротких фраз, таких как «развитие внутреннего производства», «платить налоги должны все» - без объяснений того, как он планирует достичь этого.

Отраслевые приоритеты не равны экономическому росту

Порошенко отмечает, что он видит пять стратегических приоритетов для экономики, которые должны обеспечить экономический рост:

аграрный сектор;

IT-сектор;

высокотехнологичные индустрии с большой добавленной стоимостью (например, авиастроение, космическая отрасль и т.д.);

экспорт продукции с большой долей добавленной стоимости;

модернизация транспортной инфраструктуры.

Петр Алексеевич прав в упоре на важность экономического роста. Однако стимулирование отдельных отраслей может быть не самым эффективным способом достичь этой цели, ведь это будет означать несправедливое конкурентное преимущество одним отраслям по сравнению с другими. Зато правильно было бы обеспечить легкие и равные для всех условия ведения бизнеса и эффективное управление.

Также Порошенко много вспоминает и о важности социальной поддержки, а именно о внедрении принципа «деньги ходят за человеком», важности предоставления адресной поддержки беднейшим слоям и обещает увеличить помощь при рождении ребенка.

Такие принципы могут сделать социальную помощь более эффективной. Направив средства тем, кто в них нуждается больше всего, можно, с одной стороны, добиться инклюзивного экономического роста и социальной справедливости, а с другой - обеспечить сбалансированный бюджет, уменьшив социальные расходы на тех, кто в этом не нуждается.

Многое о реформах вообще и мало о механике

В Зеленского нет таких четко очерченных приоритетов, но есть темы, о которых он упоминает чаще всего.

Зеленский согласен с Порошенко в том, что восстановление инфраструктуры является важным. Он обещает строительство дорог по европейским стандартам, восстановление аэропортов в каждом областном центре, подписание соглашения «Открытое небо» с ЕС, устранение монополизма на транспорте и обеспечения доступа к быстрому интернету для всех граждан.

Устранение монополизма на транспорте при взвешенной стратегии обеспечения рыночных условий в отрасли является положительным шагом. Это заставит участников рынка быть более эффективными и предоставлять те услуги, в которых нуждаются потребители.

Вторым касающимся экономики приоритетом программы Зеленского является борьба с коррупцией. Он обещает нулевую толерантность к коррупции, отмены залога для подозреваемых, конфискацию имущества и пожизненный запрет занимать государственные должности для осужденных в коррупции. Молодой политик также обещает доверять антикоррупционным органам, автоматизировать публичные процессы и защищать обличителей коррупции.

Настоящая борьба с коррупцией может увеличить доверие к государственным институтам, установить равные для всех условия игры, стимулировать экономический рост и способствовать эффективному управления.

В то же время, некоторые из обещаний кандидата уже выполнены. Например, он обещает сделать информацию о проведении тендеров доступной и автоматизированной: это уже является нормой закона с 2016 года и воплощено в системе ProZorro.

Третья тема, которую часто вспоминает Зеленский достаточно часто – это защита и стимулирование бизнеса. Он обещает прекратить экономическое давление на бизнес, ввести «нулевую декларацию», заменить налог на прибыль налогом на выведенный капитал и дать государственную поддержку и год льготного налогообложения молодым предпринимателям.

Защита и стимулирование бизнеса, безусловно, являются положительным шагом. В частности, прекращения давления на бизнес будет способствовать экономическому росту. Однако, другие его предложения, как то нулевая декларация, введение налога на выведенный капитал, являются спорными. Их влияние на экономику Украины трудно спрогнозировать.

То есть, оба кандидата является наиболее либеральными из первой шестерки кандидатов, которые соревновались за президентство в первом туре. Владимир Зеленский уделяет большее внимание борьбе с коррупцией, а Петр Порошенко - социальной поддержке. Однако, они оба считают приоритетами инфраструктуру и бизнес, поддерживают введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль и монетизацию льгот и субсидий. Программы кандидатов также объединяет отсутствие конкретики: поэтому, возможно, трудно найти то, в чем они не согласны.

Стоит помнить, что кто бы ни стал следующим президентом Украины, вероятность выполнить всех экономических обещаний у него небольшая. Прежде всего, потому, что полномочия в сфере экономики очень ограничены. Стоит читать программы кандидатов, чтобы понимать идеологию и приоритеты следующего президента. Но выбирать 21 апреля нужно, проанализировав всю имеющуюся информацию о каждом претенденте, чтобы выбор был сознательным и ответственным.

Дарья Михайлишина, liga.net