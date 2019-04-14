«К концу года плата за отопление и газ повысятся в разы!» 14.04.2019, 8:48

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База «тунеядцев» может быть значительно расширена.

Домохозяйка из Гомеля Мария Тарасенко стала пятым человеком, которому с начала года удалось оспорить решение государства о включении своих данных в «базу тунеядцев».

Однако ее борьба с незаконным декретом оказалось самой насыщенной: суды разных инстанций несколько раз отклоняли иски Марии Тарасенко с обжалованием как самого факта внесения в «тунеядские списки», так и с требованием возместить моральный ущерб, нанесенный чиновниками.

В итоге Мария Тарасенко, получившая недавно «тунеядскую жировку» с повышенной в 5,5 раз платой за горячую воду, не будет платить государству по специальному тарифу до января следующего года.

Как сама Мария оценивает этот факт и что она намерена делать дальше? Сайт Charter97.org поговорил с героиней самого громкого «тунеядского» дела в этом году.

- Как вы прокомментируете то, что вам удалось добиться освобождения от уплаты коммунальных платежей по полному тарифу, предусмотренному для «тунеядцев»?

- Освобождение от уплаты повышенных коммунальных платежей я получила на год, В моральном смысле это промежуточная победа, такая своего рода «передышка» .

Как гражданка Беларуси могу сказать: увеличив оплату за коммунальные услуги на том основании, что я не работаю, меня поставили в неравные условия с другими гражданами. То есть, я подверглась дискриминации. Подобные действия со стороны власти противоречат Конституции Беларуси. Поэтому в юридическом смысле – я добилась, пусть и временного, но восстановлением законности.

- Как дальше будете бороться с декретом о «тунеядцах»?

- Самое важное – это максимальная информационная огласка. У нас в стране возникла серьезная проблема, которую мы получили в результате выхода в свет этого декрета.

Это касается огромного количества людей, поэтому отмолчаться никак не получится. По подсчетам властей, у нас сейчас есть более 400 тысяч так называемых «не занятых в экономике». Огромный массив личных данных попал в руки чиновников, которые имеют доступ к базам данных «тунеядцев». Что еще могут придумать, имея на руках данные этих людей? Пока мы можем только догадываться.

Да, на сегодняшний день власти охватили повышенными коммунальными платежами только собственников жилья, но это не дает повода остальным расслабляться.

Не только тем, кто уже попал в базу данных «не занятых в экономике», но и всем жизненно необходимо быть начеку. К концу года плата за отопление и газ повысятся в разы! И, возможно, в списки кандидатов на оплату попадут не только собственники, но и проживающие в квартирах не работающие граждане.

То есть, то что мы сейчас называем «базой тунеядцев», может быть значительно расширено.

Как один из ответов на политику государства я собираюсь создать в Гомельской области общественное объединение для защиты интересов всех, кто попал под действие декретов №1 и №3.

- Можете рассказать об этом подробнее? Будете ли ваше объединение проводить акции против декрета о «тунеядцах»?

- Планы на проведение акций есть, пока этот пункт находится в разработке: мы с коллегами все взвесим, обдумаем.

Не секрет, что власть действует сейчас более осторожно. Сама подача декрета о «тунеядцах» изменилась, власть тоже извлекла уроки из массовых протестов 2017 года, боится самой вероятности уличных акций по всей стране. Сейчас по белорусам наносят «точечные удары» и смотрят, что будет дальше.

- Верите ли вы в полную отмену декрета о «тунеядцах»?

- Не побоюсь сказать так: в полную отмену этого декрета верю, как в Господа Бога. Если же говорить без эмоций, то я верю в торжество закона и здравого смысла.

Что нужно делать, чтобы отменить этот незаконный декрет? Ответ прост: не молчать, не пытаться приспособится к этой абсурдной ситуации, объединяться.

- Чем будете дальше заниматься, если у вас получится освободить белорусских безработных от клейма «тунеядцев»?

- Я человек последовательный: нам бы с одной проблемой разобраться. Что нам еще жизнь и страна подкинет – с тем и будем бороться. Время покажет.