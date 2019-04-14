Брестчанка: Каждый должен сделать выбор, настало время обратного отсчета
- 14.04.2019, 8:59
Жители города реагируют на панику властей.
Брестчане продолжают обсуждать панику властей и распространять информацию о сегодняшней акции, которая начнется в 12:00 на площади Ленина.
Эмоциональный призыв опубликовала одна из жительниц города, сообщает «Баста»:
- Сегодня ситуация вокруг аккумуляторного завода в Бресте накалена до предела. Задержаны активные граждане, мирно отстаивающие свои права.
111 митингов, шествий, пикетов запрещены.
Мы лишены какой-то либо возможности выразить свое отношение и несогласие со строящимся свинцовым заводом.
Среди задержанных вчера мужчин есть и женщина, мама двух несовершеннолетних малолетних детей, младшему ребенку едва исполнилось 3 года.
Как назвать людей, которые творят этот беспредел?! И люди ли они вообще?
Каждый должен сделать выбор, настало время обратного отсчета.