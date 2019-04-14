Брестчанка: Каждый должен сделать выбор, настало время обратного отсчета 14.04.2019, 8:59

ФОто: Брестская газета

Жители города реагируют на панику властей.

Брестчане продолжают обсуждать панику властей и распространять информацию о сегодняшней акции, которая начнется в 12:00 на площади Ленина.

Эмоциональный призыв опубликовала одна из жительниц города, сообщает «Баста»:

- Сегодня ситуация вокруг аккумуляторного завода в Бресте накалена до предела. Задержаны активные граждане, мирно отстаивающие свои права.

111 митингов, шествий, пикетов запрещены.

Мы лишены какой-то либо возможности выразить свое отношение и несогласие со строящимся свинцовым заводом.

Среди задержанных вчера мужчин есть и женщина, мама двух несовершеннолетних малолетних детей, младшему ребенку едва исполнилось 3 года.

Как назвать людей, которые творят этот беспредел?! И люди ли они вообще?

Каждый должен сделать выбор, настало время обратного отсчета.