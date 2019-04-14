Как для белорусов платеж в одну копейку превращают в 50 рублей 1 14.04.2019, 9:37

1,871

«Ловкость рук» в системе ЕРИП.

В редакцию Charter97.org обратился индивидуальный предприниматель из Жодино Анатолий Сашунов.

«Из-за халатности ЕРИП ГАИ не прошел платеж в 1 копейку. В итоге мне выписали повторный штраф за якобы «неоплаченный штраф» – в размере 49 рублей», - написал предприниматель.

Журналисты связались с Анатолием, чтоб узнать подробности – в итоге предприниматель рассказал, как власть ведет «копеечные» и не совсем копеечные войны с народом. Сайт Charter97.org публикует рассказ Анатолия Сашунова от первого лица:

Грозное письмо

- Изначально мне выписали штраф в 24,5 рубля – за «переход улицы в неустановленном месте».

У меня, если честно, не было возможности заплатить эту сумму сразу. Поэтому я начал платить частями, через ЕРИП ГАИ.

Когда у меня оставался последний день для уплаты штрафа, я зашел в систему ЕРИП и увидел: заплатить осталось всего лишь 1 копейку. Думаю: сейчас ее погашу – и все. Делаю платеж – не проходит. Еще раз – не проходит. Дело было вечером и звонить и разбираться было уже поздно. Решил, что буду разбираться на следующей неделе.

В первый же рабочий день звоню в ЕРИП ГАИ. Мне ответили: да нет же, у нас все проходит, а если не проходит, то только минимальный платеж. «Почему тогда я не могу сделать минимальный платеж, если он мне нужен», - интересуюсь. «Сторонние организации, которые предоставляют свои услуги ЕРИП, устанавливают ограничения. Вы попробуйте заплатить 2, 3, 5, 10 копеек – вдруг пройдет», - посоветовали в ГАИ.

Начал платить: одна – не проходит, две – не проходит, три – прошло. Я решил, что свой долг ГАИ отдал и спокойно забыл о случившемся.

Через два месяца мне приходит грозное письмо: вы не оплатили штраф. И мне за этот якобы «неоплаченный штраф» мне выписывают еще две «минималки», то есть 49 рублей, нового штрафа.

Я написал в Жодинское ГАИ заявление, к которому приложил скриншоты своих платежей, в том числе и последнего. Но они не хотят ничего слушать: «У нас система, вы не оплатили!».

Как не оплатил? Платеж в одну копейку не проходил по вине программистов ГАИ или тех, кто настраивал систему. Там же четко написано: минимальный платеж – одна копейка, максимальный – 999 копеек. Значит, виноваты те, кто не смог настроить систему на прием 1 копейки. Но в ГАИ мои аргументы не хотят слушать.

Я написал заявление в Минское областное ГАИ и обратился к журналистам «Хартии-97».

Дорожный беспредел

- Почему вы решили обратиться в независимые медиа?

Мой случай неединичный. С платежами, связанными с дорожными движением, у нас творится беспредел. Недавно СМИ опубликовали статью о том, как работает система «Белтол». Водитель не заплатил несколько копеек – и ему могут выписать штраф в 260 евро.

Значит, со всем этим нужно бороться.

В моей ситуации еще возмущает и то, какими методами они хотят взять штраф. У меня все скриншоты есть, я их сделал буквально на следующий день после звонка в ГАИ. Знаю, как тяжело бывает что-либо доказать при существующей власти.

И действительно: недели две назад решил зайти в историю своих платежей на ЕРИП – все, январской и февральской истории уже нет. Не знаю, кто ее подтер: банк или ГАИ, куда я оплачивал штраф.

Хорошо, что сделал скриншоты. Впрочем, я давно с властью бодаюсь.

***

Если вам понравилась статья, Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом:

ПОЖЕРТВОВАНИЕ ЧЕРЕЗ PAYPAL:

Ссылка:

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WPS4NY975YGSS&source=url

РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:

Название банка:Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL 97 1160 2202 0000 0002 1671 1123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com