Фотофакт: Израиль уничтожил военную базу в районе расположения С-300 в Сирии 14.04.2019, 9:44

Последствия атаки ВВС Израиля под Масьяфом.

В Сети появились фотографии, изображающих последствия вчерашенго израильского удара по позициям лояльных Башару Асаду войск в провинции Хама под Масьяфом. Атака произошла в районе расположения передовых систем С-300, которые, по всей видимости, снова не были задействованы в предотвращении налета, сообщает newsader.com.

Базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга прав человек сообщала, что в результате новой израильской атаки пострадали 17 сторонников Асада. Наблюдатели рассказали о наличии жертв среди иранских военных и их соратников из вооруженных формирований, однако не назвали точного числа погибших. Как указали в правозащитной организации, целями атаки стал завод по производству ракет средней дальности.

Газета Jerusalem Post сообщила о том, что в результате израильских ударов погибли двое иранских солдат, а также разрушены ряд зданий, принадлежащих, по всей видимости, иранским войскам и их союзникам из ливанской группировки "Хезболла".

ELINT News указывает, что в результате атаки была уничтожена военная база, которая контролируется иранским Корпусом Стражей Исламской революции. Ресурс публикует видео, на котором, как утверждается, зафиксирован полет израильского военного самолета во время бомбардировок.