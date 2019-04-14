Александр Гольц: В России возникло параллельное военное правительство 7 14.04.2019, 10:11

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Сергей Шойгу

Насколько далеко будет заходить вмешательство Министерства обороны в дела регионов?

О новой инициативе Министерства обороны РФ военный обозреватель Александр Гольц рассказал в интервью newtimes.ru.

- Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что подконтрольное ему ведомство намерено открыть в каждом субъекте федерации центр координации работы силовых структур в кризисных ситуациях. Декларируемая задача — обмен информацией между федеральным центром и регионами. Первый такой центр уже запланирован в Туле, о чем сообщил губернатор области Алексей Дюмин. Средства на создание инфраструктуры предполагается выделять из региональных бюджетов. В тоже время во многих других субъектах федерации о новой инициативе даже не слышали.

- Как сказал министр обороны Шойгу, запуск информационного центра в Твери, предполагающего информирование министерства обороны по всем важным вопросам, касающимся данной конкретной области — только начало. Подобные информационные центры хотят создать во всех субъектах Российской Федерации. Если называть вещи своими именами, возникает дублирующая система руководства страны. И это очень серьезная вещь.

Первым шагом к созданию такой системы стало появление Национального центра управления обороны, где представлены оперативные группы всех министерств и ведомств. Благодаря этому у военных появилась возможность в реальном времени запрашивать информацию и получать ее. А теперь предполагается создать похожие центры в каждом субъекте Российской Федерации. Не очень понятно пока, каковы реальные цели этой инициативы. Создавать столь объемную резервную систему на случай войны — дорого. А зачем на самом деле инициировано это мероприятия, сказать пока трудно.

Но если проект получит поддержку, даже самые бедные регионы найдут необходимые средства и без помощи федерального бюджета. Все будет развиваться в полном соответствии с анекдотом «это не я буду меньше пить, это ты будешь меньше есть».

Ведь любой регион России имеет немалое количество оборонных задач, даже если находится не у границ. Например, в Твери расположено много предприятий оборонно-промышленного комплекса. И благодаря таким центрам их можно будет обязать ежедневно подавать информацию об исполнении того или иного оборонного заказа. С одной стороны, кажется смешным, когда в Национальном центре управления обороны дежурные в режиме реального времени отслеживают постройку очередного полигона. Но, с другой стороны, существование этого центра дало возможность также в режиме реального времени передавать команды всем частям и соединениям вооруженных сил, что еще недавно было недосягаемой вершиной для российской армии.

И теперь можно будет также быстро сообщать, если какая-то область или субъект федерации должны выполнить ту или иную задачу для обороны страны. Насколько далеко будет заходить вмешательство Министерства обороны в дела регионов, мы пока не знаем, но практика показывает, что в России каждый берет столько полномочий, сколько ему дают.