Андрей Арямнов: Запас имеется, причем огромный 2 14.04.2019, 10:15

1,082

Андрей Арямнов

Фото: bobruisk.ru

Спортсмен заявил, что в ближайшем будущем приблизится к мировым рекордам.

Серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Батуми (категория до 109 килограммов) Андрей Арямнов рассказал корреспонденту pressball.by о дальнейших планах и о том, на какие килограммы планирует выйти в ближайшем будущем:

- Надеюсь, родина оценит незасчитанный подход на 226 килограмм, признает мои рекорды и выплатит призовые

- Завоевать золото по сумме двоеборья было, пожалуй, нереально. Однако поднять большие килограммы — вполне?

- Как и обещал, я постоянно добавляю. К Олимпиаде не готовятся за один день и даже за один год. Это длительный кропотливый процесс. Иду по четко запланированному плану, поднимаю более внушительные веса от соревнований к соревнованиям. На данный момент задача выполнена на сто десять процентов. Просто всегда хочется большего и побыстрее. Ну и, естественно, надо всегда учитывать фактор судейства и под него подстраиваться.

- Если есть план, то, согласно ему, выход на какие килограммы планируется через год, ближе к Играм?

- Чувствую, что запас имеется, причем огромный. Я не стал старше — стал опытнее. На сегодняшний день вижу, что в ближайшем будущем реально приблизиться к мировым рекордам. К чемпионату мира станет понятно, действительно ли я смогу бодаться с самыми сильными и крупными акулами тяжелой атлетики.