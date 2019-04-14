Ученые: Леса в Сибири осталось всего на 15 лет 5 14.04.2019, 10:38

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РФ может столкнуться с дефицитом запасов древесины в самое ближайшее время.

Сибирь может столкнуться с дефицитом запасов древесины в самое ближайшее время, считает директор Института леса имени Сукачева Александр Онучин, сообщает znak.com.

«Одна из важнейших проблем — грядущий дефицит лесных ресурсов. Многие не понимают, что он грядет, и уже тех запасов, которые были здесь [в Сибири] 50–70 лет назад, когда сюда пришла лесная промышленность, не будет», — цитирует Онучина «Интерфакс».

Возникновение дефицита связано с увеличением числа лесных пожаров, распространением насекомых-вредителей и нерациональной вырубкой лесов, сказал он.

«Леса не хватает уже сейчас. Я думаю, что лет на 15 может еще хватить лесных ресурсов», — считает ученый.

По его словам, в самых лучших природных условиях, где в настоящее время могли бы расти леса, они не восстанавливаются — вместо строевого леса благоприятные зоны заполняются производной древесно-кустарниковой растительностью, которая не используется.

«Именно там нужно сосредоточить интенсивные формы ведения лесного хозяйства, это не обязательно посадки. Самое главное — обеспечивать за этими молодняками должный уход, их нельзя бросать на произвол судьбы. Тогда в этих условиях мы можем получать древесины на порядок больше, чем в среднем по стране. Надо выращивать древесину там, где она хорошо растет», — подчеркнул эксперт.

Однако в настоящее время лесозаготовители предпочитают продвигаться на север, где лес восстанавливается значительно медленнее, при этом северные леса значительно менее продуктивны, чем на юге Сибири, заявил Онучин.

По его словам, оптимальной для Сибири является структура лесной добычи, при которой под интенсивное лесное хозяйство должно отводиться 10–15% лесов Сибири, где можно получить 60% необходимой продукции, доля лесов для экстенсивной рубки — 30% (и 30% продукции).

Примерно 50% — это защитные и резервные леса, которые могут дать 5–10% древесины без ущерба для экосистемы, сказал Онучин.

При этом ученый подчеркнул, что сибирские леса вносят один из самых больших вкладов в регуляцию углерода на Земле, поскольку фактически, консервируют его в почве.