Фотофакт: На официальном мероприятии лукашенковский флаг поставили вверх ногами 16 14.04.2019, 10:44

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Министр культуры ничего не заметил.

Во время подписания документов на совместной коллегии министерств культуры Беларуси и России в Москве лукашенковский красно-зеленый флаг поставили вверх ногами. Это видно на скриншотах из телетрансляции, сообщает «Новы Час».

«Смотрю телевизор и возмущен. Министр культуры Республики Беларусь не заметил, что государственный флаг неправильно установили», - написал в «Фейсбуке» «депутат» Мингорсовета Эдуард Кузнецов.