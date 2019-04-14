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Фотофакт: На официальном мероприятии лукашенковский флаг поставили вверх ногами

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  • 14.04.2019, 10:44
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Министр культуры ничего не заметил.

Во время подписания документов на совместной коллегии министерств культуры Беларуси и России в Москве лукашенковский красно-зеленый флаг поставили вверх ногами. Это видно на скриншотах из телетрансляции, сообщает «Новы Час».

«Смотрю телевизор и возмущен. Министр культуры Республики Беларусь не заметил, что государственный флаг неправильно установили», - написал в «Фейсбуке» «депутат» Мингорсовета Эдуард Кузнецов.


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