Зеленский: Я не поеду на НСК «Олимпийский» 38 14.04.2019, 10:59

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Фото: Владимир Зеленский/Facebook

Кандидат в президенты Украины заявил, что получил секретную информацию.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью агентство «Новини України» заявил, что его противники готовят против него провокацию на стадионе «Олимпийский». Видео с интервью, снятым в гостинице, где жил Зеленский в Париже, опубликовано агентством на YouTube, сообщает "Гордон".

«Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК «Олимпийский» кто-то против меня готовил провокацию. Я туда не поеду. Получил такую секретную информацию. Сейчас не готов о ней говорить. Когда вы узнаете эту информацию, вы меня поймете», — рассказал Зеленский.

Кандидат в президенты подчеркнул, что не намерен обращаться в правоохранительные органы и передавать им информацию от собственных источников, поскольку не уверен полностью в ее достоверности: «Я никого не обвиняю, быть может информация, которую я получил за день до этого — это брехня. Поэтому я никого не обвиняю и в полицию не обращался».