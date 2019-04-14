Что изменится в апрельских жировках белорусов 14.04.2019, 11:10

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За этот месяц платить за коммунальные услуги будем по-новому.

Повезет тем, кто не укладывался в нормы потребления, — они будут платить меньше, пишет «Вечерний Гродно».

Напомним, с 1 марта отменены лимиты на техобслуживание дома, воду, канализацию и электричество. Теперь за эти жилищно-коммунальные услуги, а также за отопление, подогрев воды и газ мы платим по льготным (субсидируемым) тарифам независимо от площади квартиры и объемов потребления. Главное условие — в квартире (доме) должен быть зарегистрирован хотя бы один человек (постановление Совмина № 81 от 9 февраля 2019 года).

Остальные услуги ЖКХ — капремонт дома, техобслуживание лифта и уборка подъезда, вывоз мусора — оплачиваются как и раньше, сообщила директор КУП по оказанию услуг «Единый информационный расчетно-справочный центр» Елена Орел.