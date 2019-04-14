закрыть
14 апреля 2019, воскресенье, 12:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Что изменится в апрельских жировках белорусов

  • 14.04.2019, 11:10
  • 1,690

За этот месяц платить за коммунальные услуги будем по-новому.

Повезет тем, кто не укладывался в нормы потребления, — они будут платить меньше, пишет «Вечерний Гродно».

Напомним, с 1 марта отменены лимиты на техобслуживание дома, воду, канализацию и электричество. Теперь за эти жилищно-коммунальные услуги, а также за отопление, подогрев воды и газ мы платим по льготным (субсидируемым) тарифам независимо от площади квартиры и объемов потребления. Главное условие — в квартире (доме) должен быть зарегистрирован хотя бы один человек (постановление Совмина № 81 от 9 февраля 2019 года).

Остальные услуги ЖКХ — капремонт дома, техобслуживание лифта и уборка подъезда, вывоз мусора — оплачиваются как и раньше, сообщила директор КУП по оказанию услуг «Единый информационный расчетно-справочный центр» Елена Орел.

Льготные тарифы будут применяться только в том случае, если в квартире (доме) зарегистрирован хотя бы один человек. Они установлены решением облисполкома № 775 от 28 декабря и Указом № 492 от 22 декабря 2018 года и действуют с 1 января 2019 года.

популярное за неделю

Мнение

Кресты и концерты
Кресты и концерты Ольга Майорова
Новый молебен за избавление Беларуси от лукавого
Новый молебен за избавление Беларуси от лукавого
Закат империи
Закат империи Саша Сотник
Ресурсные маклеры
Ресурсные маклеры Людмила Грязнова