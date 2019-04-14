«Колхозы украли наши зарплаты и наше достоинство» 10 Вероника Белова, «Солидарность»

14.04.2019, 11:28

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В стране, где в первую очередь беспокоятся о надоях, приростах, свиноматках и соломе, напрочь забыли о людях.

Казалось бы, за столько лет журналистской работы что-то еще может удивить? Но нет, когда уже думаешь, что дно пробито, снизу кто-то обязательно постучит. Вдове, потерявшей мужа в результате инцидента на рабочем месте, предложили выплачивать компенсацию по потере кормильца… мясной продукцией.

Агрокомплекс с красноречивым названием «Светлый» после долгих разбирательств в суде, наконец, признал иск Веры Пищенко и согласился компенсировать. Вот только производить выплаты он предложил по 100 рублей в месяц либо, как вариант, отдавать мясопродукцией.

Фото: из личного архива героя

Я не представляю себе, что может испытать женщина, потерявшая мужа и отца своего ребенка, после получения такого предложения. Дай бог, никогда не узнать. Но больше всего меня интересует, что думали люди, которые выступили с этим предложением? Они что, правда, считали, что женщина, прошедшая все круги ада, включая суд, войдет в положение предприятия и согласится взять за смерть мужа колбасой?

Вообще все в этой истории показательно. С 2013 года Вера Пищенко пытается получить положенную компенсацию. Ее муж работал в агрокомплексе «Огневское» электрогазосварщиком, он погиб в результате несчастного случая — отравился ядовитым газом при чистке канализационного коллектора.

Случай признали производственным, вот только выплаты постоянно откладывались. Нищие предприятия кивали одно на другое: мол, «Огневскому» задолжал агрокомплекс «Светлый», а тот не может выплатить, поскольку и сам находится на стадии «досудебного финансового оздоровления, согласно Указа №399».

И это про нашу жизнь. Про то, как работают неэффективные хозяйства, в которые государство вбухивает огромные деньги. В стране, где в первую очередь беспокоятся о надоях, приростах, свиноматках и соломе, почему-то напрочь забыли о людях. Колхозы-банкроты высосали все соки, украли наши зарплаты и надежду на будущее, а вместе с ними, похоже, и наше достоинство. Ведь это невообразимо, чтобы в 21 веке человеческая жизнь стояла в одном ряду с мясопродукцией даже в предложении!

Хотя чему удивляться? Достаточно посмотреть, как власть ведет себя во время посещения очередного агрокомплекса. «Обоср…ные коровы» — это не фигура речи, это сегодняшние приоритеты. И пока в коровниках топчут человеческое достоинство, наши жизни будут оцениваться куском мяса.

Вероника Белова, «Солидарность»