В Санкт-Петербурге избили скандального депутата Милонова 5 14.04.2019, 11:33

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Виталий Милонов

Фото: РИА «Новости»

Депутат Госдумы РФ «прославился» своими высказываниями против Украины и Беларуси.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что его избили в Санкт-Петербурге. Об этом в воскресенье, 14 апреля, сообщает lenta.ru со ссылкой Telegram-канал «112».

Уточняется, что возник конфликт между депутатом и сотрудниками спецстоянки для эвакуированных автомобилей. По словам Милонова, старший администратор несколько раз ударил его, после чего политик принял решение обратиться в полицию.

При этом сотрудники стоянки утверждают, что депутат пришел туда вместе со своим другом, и они намеревались забрать его автомобиль Opel Corsa. Однако у владельца машины при себе не было удостоверения личности, в связи с чем в выдаче авто было отказано.

«Администратор, Иван Безменников, говорит, не бил его [депутата]. Милонов ломился в дверь администраторской, а она автоматическая, с доводчиком, и его прищемило», — говорится в сообщении.

Телеканал РЕН ТВ уточняет, что инцидент произошел в Кировском районе города. Насколько серьезными оказались травмы Милонова, не уточняется.

Во время начала российской агрессии против Украины в 2014-2015 годах Милонов «прославился» антиукраинскими высказываниями. Также он призывал Беларусь не участвовать в Олимпиаде-2018 в знак «солидарности с Россией».