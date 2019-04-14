Михаил Пастухов о деле Марии Тарасенко: Пример заслуживает восхищения 1 14.04.2019, 11:43

Михаил Пастухов

Мужество гомельчанки, бросившей вызов декрету о «тунеядцах», вселяет надежду на скорые перемены.

Заслуженный юрист Республики Беларусь, доктор юридических наук, профессор, судья первого состава Конституционного суда (апрель 1994 – января 1997), Михаил Пастухов прокомментировал для сайта «Гомельская Весна» отказы судов в возбуждении дела по жалобе гомельчанки Марии Тарасенко:

- Она совершила мужественный поступок. Она проверила суды на их состоятельность и доказала, что суды не способны эффективно защищать права и свободы граждан.

Так получилось, что я с самого начала отслеживал историю борьбы за свои права гомельчанки Марии Тарасенко при активной поддержке юриста Леонида Судаленко. Эту историю я отразил в публикации «Тунеядцы»: выжить несмотря ни на что». Я всецело на стороне смелой защитницы своих прав и хотел бы акцентировать внимание на одном моменте, а именно: правомерности отказа суда в возбуждении гражданского дела в связи с неподведомственностью дела суду.

Замечу, что это – достаточно распространенная практика белорусских судов «лукашенковского периода истории». В свое время я тоже стал жертвой этих судейских хитриков, когда был освобожден от должности судьи Конституционного суда после ноябрьского референдума 1996 г. При этом в президентском указе было написано: «в связи с окончанием срока его полномочий». Но ведь Верховный Совет Республики Беларусь 12-го созыва избирал судей на 11 лет, а прошло неполных три года. Однако по итогам референдума Лукашенко ввел в действие новую редакции Конституции, по которой он получил «царские полномочия», в том числе освобождать всех от должности и издавать декреты, имеющие силу законов.

Мои попытки оспорить президентский указ в районном, Минском городском суде и Верховном суде остались безрезультатными. Судьи разводили руками и неофициально объясняли, что президентские акты обжалованию не подлежат. Даже решение Комитета ООН по правам человека, полученное после пяти лет переписки, не повлияло на белорусские власти. Об этом решении они не хотели даже слушать.

С тех пор отказ суда в принятии жалобы на нарушение прав и свобод в связи «с неподведомственностью» я считаю отказом в правосудии и расцениваю как вынесение судом заведомо неправосудного судебного акта (ст.392 УК).

В моем случае это повлекло за собой тяжкие последствия. Меня освободили от должности без выплаты выходного пособия, лишили статуса государственного служащего первого класса, не восстановили на военной службе в звании «подполковник», не приняли мер к трудоустройству. Более того, включили в «черный список», что привело к тому, что я как доктор юридических наук, профессор смог устроиться на работу лишь в частный вуз. С тех пор больше 20 лет я жду восстановления в правах, в должности, в статусе.

Можно предложить и иную квалификацию отказа суда в рассмотрении жалобы Тарасенко, а именно: «злоупотребление властью или служебными полномочиями» (ст.424 УК). Ведь такие действия были совершены должностным лицом вопреки интересам службы с использованием служебных полномочий. Они повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам гражданина.

Для полной картины содеянного и отражения политического контента действий судей допустимо вести речь о нарушении равноправия граждан (ст.190 УК). По сути, имело место нарушение и ограничение прав и свобод, причинившее существенный вред правам гражданина. Такие действия «тянут» ни много – ни мало – до двух лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Кроме того, в действиях членов постоянной комиссии по координации работы по содействию занятости населения можно усмотреть признаки незаконного распространения информации о частной жизни (ст.179 УК). Если такая информация распространяется без согласия лица и повлекла за собой причинение вреда его правам, свободам и законным интересам, то виновные могут получить общественные работы, штраф и даже арест на срок до шести месяцев.

В случае с Тарасенко произошла утечка информации о ее включении в базу «тунеядцев». По этому поводу она переживала, посчитала себя оскорбленной и униженной. Значит, она может ставить вопрос о привлечении лиц, вторгшихся в ее личные данные, а также лиц, разгласивших такие данные, к уголовной ответственности.

В дополнение к убедительным аргументам, изложенным в жалобе Тарасенко и частной жалобе на определение суда по гражданскому делу от 22 февраля 2019 г., отмечу, что в ст.60 Конституции, а также в ст.6 Кодекса о судоустройстве суды призваны защищать все права и свободы граждан без каких-либо исключений. Так должно быть! В противном случае против судей, отказывающим гражданам в рассмотрении жалоб на нарушение их прав и свобод, надо возбуждать уголовные дела по ст.ст.392, 424 УК.

А что делать, если вышестоящие суды «закрывают глаза» на факты отказа в правосудии? На мой взгляд, надо менять судебную систему, поскольку она не выполняет возложенных на суд задач. Нам нужны другие суды и другие судьи. Для этого следует осуществить судебно-правовую реформу, которая в Беларуси не была проведена.

Пример Тарасенко заслуживает восхищения. Она совершила мужественный поступок. Она проверила суды на их состоятельность и доказала, что они не способны эффективно защищать права и свободы граждан. Особой благодарности заслуживает юрист РЭП Леонид Судаленко, который был ее настоящим адвокатом.

Спасибо Мария и Леонид! Вы нас порадовали и вселили надежду на скорые перемены.