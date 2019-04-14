Россия отказала властям Беларуси в льготном кредитовании строительства БелАЭС 22 14.04.2019, 12:29

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Вице-премьер РФ заявил, что прежние решения по АЭС остались в силе.

Россия не меняла условий кредитования строительства БелАЭС в ответ на запрос официального Минска о продлении срока кредита и снижении ставки.

Об этом сообщил журналистам российский первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, пишет ТАСС.

«Они говорили снизить ставку и срок продлить. Но у нас не было каких-то иных решений, нежели принятые ранее», — сказал Силуанов.

Как сообщал ранее министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич, Беларусь и Россия обсуждают вопрос о продлении срока кредита России на строительство БелАЭС с 25 до 35 лет и снижении ставки.