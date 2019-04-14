Диктаторопад 3 14.04.2019, 12:40

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Фото: AP

Арабские революции меняют Восток медленно, но неотвратимо.

«Воистину, в этом было назидание для тех, кто богобоязнен», — этот стих из Корана оставили активисты в комментариях под изображением, распространившемся в социальных сетях. Нам нем можно увидеть всех арабских лидеров, свергнутых в ходе народных революций на арабском Востоке от Туниса до Судана, пишет All Jazeera (перевод – inosmi.ru).

На фото присутствуют бывший президент Туниса Зин аль-Абидин Бен Али, покойный президент Йемена Али Абдалла Салех, покойный ливийский полковник Муаммар Каддафи, свергнутый президент Египта Хосни Мубарак, а также ушедшие последними в отставку президент Алжира Абдельазиз Бутефлика и президент Судана Омар аль-Башир.

Этот снимок, сделанный на одном из арабских саммитов до революций «арабской весны», с началом выступлений в Алжире и продолжающихся демонстраций в Судане стал активно распространяться в Твиттере и на Фейсбуке.

После ухода в отставку Бутефлики Башир стал последним, кто был свергнут на волне народных волнений. Остальные лидеры либо бежали, либо были убиты.

Как прокомментировал один из пользователей в Твиттере, «Башир падет, а Судан будет жить». Другой пользователь соцсети также предрёк конец «темной» эпохи Башира.

إذا الشعب يوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر #السودلن#البشير

عقبالك يا بلحة pic.twitter.com/yfWxQTw3ua — Ayman Gabr (@Eng_aymangabr) 11 апреля 2019 г.

Кто-то в свою очередь написал строки из стихотворения Абу аль-Касима аш-Шабби: «Если однажды люди захотят жить, то судьба должна ответить на их призыв».

Несмотря на разные судьбы упомянутых арабских лидеров, общий знаменатель состоит в том, что их власти пришёл конец в результате волеизъявления народа. Первым стал Тунис. 14 января под давлением массовых протестов свергнутый президент Бен Али бежал в Саудовскую Аравию.

Президент Египта Хосни Мубарак объявил о своем уходе 11 февраля 2011 года и передал власть армии. Улицы были заполнены протестующими, требующими смены режима, и лидер переехал в Шарм-эль-Шейх на Красном море.

Весенние революции

После десятилетий авторитарного правления восставший в ходе революции 17 февраля 2011 года народ Ливии потребовал ухода полковника Муаммара Каддафи. Революция быстро превратилась в вооруженное противостояние между восставшими и бригадами Каддафи, в результате которого погибли тысячи мирных жителей.

В разгар этого конфликта ливийский полковник отверг все инициативы, призывавшие его уйти в отставку, и продолжал цепляться за власть, обвиняя мятежников в предательстве и работе на Запад.

Муаммар Каддафи был убит в своем родном городе Сирте 20 октября 2011 года при невыясненных обстоятельствах в возрасте 69 лет. Это произошло после его ареста революционерами Мисураты.

В начале 2011 года арабские революции также повлияли на Йемен: в разных городах страны были организованы демонстрации, протесты и сидячие забастовки. Участники волнений требовали свержения режима, особенно после падения под влиянием протестов тунисского и египетского режимов.

3 июня 2011 года в мечети при президентском дворце было совершено покушение на Салеха. В результате он был серьезно ранен и доставлен для лечения в Саудовскую Аравию. Там он перенес несколько операций, и президентские полномочия были переданы его заместителю Абду Раббо Мансуру Хади.

В конце сентября 2011 года Салех вернулся, однако 23 ноября под давлением внутренних, региональных и международных призывов к его отставке йеменский лидер подписал соглашение о передаче власти вице-президенту Абду Раббо Мансуру Хади.

В 2014 году он заключил союз с хуситами и создал совместный Высший политический совет. Позже Салех разорвал с ними отношения, что спровоцировало конфликт, завершившийся его гибелью 4 декабря 2017 года.

Алжир и Судан

Что касается президента Алжира Бутефлики, то он объявил о своей отставке 2 апреля после нескольких недель народных протестов и политического давления.

Принять такое решение его заставило выступление алжирской армии, которая потребовала его немедленного ухода и назвала бандой близких соратников алжирского президента.

Несколько часов назад министр обороны Судана Авад бен Ауф выступил с первым заявлением от имени армии, объявив о свержении правящего режима и приостановке действия конституции. По его словам, режим пал, а бывший президент Омар аль-Башир содержится в безопасном месте.