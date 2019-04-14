Акционеры Facebook требуют от Цукерберга поделиться властью 14.04.2019, 12:55

Марк Цукерберг

Марк Цукерберг должен уйти с поста председателя совета директоров компании.

Создатель соцсети Facebook Марк Цукерберг должен уйти с поста председателя совета директоров одноименной американской компании - такое требование выдвигает часть акционеров накануне очередного годового собрания акционеров Facebook, намеченного на 30 мая. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США в пятницу, 12 апреля, сообщает dw.com.

Как уточняется в документе, в результате ряда просчетов руководства компания потеряла 40 процентов оценочной стоимости, начиная с июля 2018 года. Авторы заявления возлагают ответственность за эти потери непосредственно на Цукерберга, который, по их мнению, фактически единолично управляет компанией. "Основатель Марк Цукерберг контролирует 51 процент голосов, хотя ему принадлежит только 13 процентов акций компании", - отмечается в заявлении.

Разделить должности председателя совета директоров и гендиректора

Для оптимизации работы компании предлагается, среди прочего, избрать вместо Марка Цукерберга независимого председателя совета директоров Facebook.

Цукерберг занимает эту должность с 2012 года, одновременно занимая пост генерального директора. "Генеральный директор, который также является председателем совета директоров, может оказывать чрезмерное влияние на совет директоров и его повестку дня, ослабляя тем самым надзор совета директоров за деятельностью менеджмента", - подчеркивается в заявлении.

Авторы заявления настаивают на необходимости разделить должности председателя совета директоров и генерального директора Facebook. В списке причин, приведших к потере стоимости компании, первой называется вмешательство России в выборы в США.

Ранее, в марте, Марк Цукерберг заявил о том, что собирается сделать защиту личных данных пользователей приоритетом Facebook. Незадолго до выборов президента США данные миллионов человек, установивших приложение MyPersonality, были незаконно переданы фирме Cambridge Analytica, занимающейся глубинным анализом данных интернет-пользователей. Представители Facebook знали о случившемся с конца 2016 года, однако не проинформировали об этом пользователей.