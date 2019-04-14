В Вербное воскресенье католикам Беларуси рассказали о новом сносе крестов в Куропатах 4 14.04.2019, 12:59

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Информация прозвучала на богослужении в Красном костеле.

Католики сегодня отмечают вербное воскресенье. Во время службы, проходящей сейчас в минском костеле св. Симона и Елены вновь прозвучала информация об уничтожении крестов в Куропатах, сообщает «Баста».

Источник: Telegram-канал «Баста»

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

По призыву одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича в центре Минска состоялся молебен, в которой приняли участия около 1000 человек.

Призыв поддержал сопредседатель БХД Павел Северинец.

12 апреля власти снова снесли 50 крестов по периметру Куропат.

Партия «Народная Грамада», входящая в Белорусский Национальный Конгресс, призвала к новому молебну «Избавь нас от лукавого» 15 апреля в 18.00 возле администрации Лукашенко (Минск, улица Карла Маркса, 38).