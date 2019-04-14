Арабские государства поддержали военное правительство Судана 14.04.2019, 13:34

Фота: VOA

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты направят в Судан гуманитарную помощь.

Новое военное правительство Судана получит поддержку со стороны арабских государств. Саудовская Аравия будет содействовать политике военного совета в Хартуме и направит Судану гуманитарную помощь, сообщило в субботу, 13 апреля, правительственное Саудовское агентство печати. В частности, речь идет о поставках нефтепродуктов, пшеницы и медикаментов, сообщает dw.com.

В свою очередь ОАЭ предложили военному правительству Судана начать переговоры по вопросу гуманитарных поставок. В Абу-Даби также приветствовали назначение главой военного совета генерала Абделя Фаттаха аль-Бурхана Абдулрахмана.

Переходный период - не более двух лет

Накануне в телеобращении 13 апреля аль-Бурхан заявил об отмене комендантского часа и распорядился выпустить на свободу политических заключенных, арестованных в ходе протестов последних месяцев. Ответственные за гибель протестующих предстанут перед судом, подчеркнул глава военного совета Судана. Он также пообещал, что переходный период после свержения президента Омара аль-Башира будет продолжаться не более двух лет. После консультаций с оппозицией власть будет передана вновь созданному гражданскому правительству, добавил аль-Бурхан.

Военные объявили 11 апреля о захвате власти в Судане. Они ввели режим чрезвычайного положения в стране на три месяца. Главой новой администрации стал министр обороны Судана Авад бен Ауф. В ночь на 13 апреля бен Ауф объявил о своей отставке и назначил своим преемником аль-Бурхана.

Свергнутый президент - под домашним арестом

Свергнутый президент Судана 75-летний Омар аль-Башир находится под домашним арестом. Массовые протесты против него начались в декабре прошлого года. Изначально активисты выступали против резкого повышения цен на хлеб, но вскоре гнев демонстрантов оказался направлен против авторитарно правящего страной президента.

Омар аль-Башир пришел к власти в 1989 году после путча. Международный уголовный суд (МУС) в Гааге объявил его в розыск по подозрению в совершении военных преступлений и организации геноцида в суданской провинции Дарфур. По данным Организации Объединенных Наций, с начала конфликта в Дарфуре в 2003 году погибли 300 тысяч человек. Новые суданские власти заявили, что не выдадут суду свергнутого президента.