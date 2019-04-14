В России происходит зачистка «Газпрома»? 1 14.04.2019, 13:48

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Эксперты комментируют кадровые перестановки в госкорпорации.

Кирилл Селезнев, возглавлявший «Газпром межрегионгаз» с 2003 года и бывший членом правления «Газпрома», ушел из компании. Теперь он станет гендиректором компании «Русхимальянс», соучредителем которой выступил тот же «Газпром». В «Русхимальянсе» Селезнев займется масштабным проектом по переработке газа и производству сжиженного природного газа (СПГ) на Балтике: стоимость проекта оценивают в 700 млрд рублей, пишет «Новая газета».

Преемник Селезнева на должности главы «Газпром межрегионгаза» — Сергей Густов, ранее занимавшийся строительством завода СПГ на Балтике. Место главы департамента внутреннего рынка газа «Газпрома», которую также занимал Селезнев, досталось его заместителю Геннадию Сухову. Журналисты «Коммерсанта» обратили внимание, что впервые за последние 20 лет эти две должности будут занимать разные люди.

Среди причин отставки многолетнего главы «Газпром межрегионгаза» называют арест его советника Рауля Арашукова прямо в офисе компании, произошедший в конце января этого года. «Фонтанка» писала, что отставка Селезнева была ожидаема — и арест Арашукова стал поворотной точкой.

Это не первая за последнее время отставка топ-менеджеров компании: в феврале этого года в рамках обновления «Газпрома» в отставку ушли глава экспортного направления монополии Александр Медведев и заместитель председателя по поставкам газа в Россию Валерий Голубев. В начале апреля компанию покинул Андрей Круглов, бывший зампредом правления «Газпрома», — Селезнев рассматривался как один из кандидатов на эту должность.

Михаил Крутихин

партнер консалтингового агентства RusEnergy

Стоит ли рассматривать отставку Селезнева как уход из ближнего круга Алексея Миллера или как повышение, поясняют эксперты.

— Это не просто отставка, это перевод на другую должность, причем на должность перспективную. Он пошел в компанию «Русхимальянс», которой будет командовать Аркадий Ротенберг. Но логично предположить, что его уход связан с уголовным делом клана Арашуковых и с выявлением хищений: в России пропадает газ и плата за него. Кирилл Селезнев непосредственно отвечал за сбыт газа в регионах.

Думаю, его уход отчасти в тренде последних перестановок в «Газпроме». Но для некоторых отставок причины другие. Например, Валерий Голубев и Александр Медведев 5 лет, как мне кажется, абсолютно ничего не делали в «Газпроме».

Самое важное значение для «Газпрома» имеет отставка Круглова, контролировавшего все денежные потоки компании. Если уходит такой человек, то компанию могут ожидать серьезные изменения.

На «Газпром» идет нажим на его главном рынке — европейском. С принятием новой газовой директивы от «Газпрома» требуют перестать быть монополистом. Не исключено, что компанию придется каким-то образом реформировать. Так что все произошедшие перестановки я рассматриваю в свете возможной предстоящей реформы.

Впрочем, не думаю, что с приходом на пост главы «Газпром межрегионгаза» Сергея Густова можно ждать каких-то обновлений. Посмотрим, что до конца года произойдет с компанией: где будет «Межрегионгаз», где будет газотранспортная система «Газпрома» (я предполагаю, что последнюю могут выделить в отдельную компанию), что будет с газодобывающими подразделениями компании. Тогда будет понятно, почему ушли эти мастодонты и почему в «Газпроме» будут работать специалисты, а не назначенные откуда-то генералы КГБ вроде Голубева. Выделение «Газпром межрегионгаза» из головной компании оправдано, еще целесообразнее раздробить его на региональные структуры, которые будут работать на рыночных принципах.

Сейчас газового рынка в России просто не существует.

Неясно, какой будет судьба проекта «Росхимальянса» по производству СПГ в Балтике. Неизвестно, кто его будет финансировать, как все будет организовано. Пока это голая идея — проекта не существует. «Газпром» до сих пор показал полную несостоятельность в плане проектов по сжиженному природному газу. Все его проекты проваливались: и «Владивосток-СПГ», и «Балтийский СПГ», и СПГ-проект на базе Штокмановского месторождения.

Алексей Гривач

заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности

— Кирилл Селезнёв вполне мог претендовать на повышение до позиции заместителя председателя правления «Газпрома» после ухода Голубева на пенсию, если бы не скандал с Арашуковым. В то же время к Селезневу у правоохранительных органов и руководства «Газпрома» претензий не было, поэтому это не отставка, а перевод на другую ответственную должность внутри группы.

Преемник Селезнева на посту главы «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов давно в системе «Газпрома», поэтому я не думаю, что произойдут кардинальные перемены. Тем более что в головной компании курировать сбытовую «дочку» в должности руководителя департамента будет бывший заместитель Селезнева Геннадий Сухов.

Сейчас перед Селезнёвым стоит задача реализовать очень амбициозный и сложный проект, который будет на контроле у главы «Газпрома».