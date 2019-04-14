У Порошенко назвали условие участия в дебатах на НСК «Олимпийский» 19 апреля 7 14.04.2019, 14:11

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Никто не должен игнорировать требования украинского законодательства.

Действующий глава украинского государства Петр Порошенко, баллотирующийся на второй срок, готов прийти в национальный спортивный комплекс "Олимпийский" в Киеве 19 апреля, если время дебатов на стадионе не будет совпадать с официальными теледебатами в эфире Общественного телевидения, сообщил 14 апреля "5 каналу" советник избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, сообщает gordonua.com.

"Если это будут дебаты, и дебаты в то время, которое не противоречит законодательству, то можно было бы рассматривать, как туда пойти. Но поскольку они назначены на то время, когда Порошенко по закону должен быть на Общественном телевидении как законопослушный гражданин, то Порошенко пойдет на Общественное. А законодательство гласит, что 19 числа должны состояться дебаты на Общественном, и ни один из кандидатов в президенты не имеет права проигнорировать требования закона", – заявил Медведев.

31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины. Согласно официальным данным ЦИК, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 30,24%, за Порошенко – 15,95% избирателей. Второй тур выборов пройдет 21 апреля.

Вечером 3 апреля Зеленский предложил провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Он заявил, что ждет ответа от Порошенко в течение 24 часов, и выдвинул ряд условий. В ночь на 4 апреля Порошенко принял предложение. Он назначил дебаты Зеленскому на НСК "Олимпийский" на 14.14 14 апреля. После этого глава парламентской фракции Блока Петра Порошенко Артур Герасимов заявил, что Порошенко подтвердил участие в дебатах 14 апреля, но Зеленский не хочет принимать в них участие.

Глава ЦИК Татьяна Слипачук заявляла, что официальные дебаты должны проводиться в студии Общественного телевидения.

11 апреля в штабе Зеленского предложили провести дебаты с Порошенко 19 апреля по телемосту в прямом эфире.

Председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что телемост запрещен правилами дебатов.

В штабе Зеленского 12 апреля заявили, что дебаты состоятся на НСК "Олимпийский" в 19.00 19 апреля.

Администрация "Олимпийского" уже согласовала со штабами Порошенко и Зеленского формат проведения дебатов – на 19 апреля заявки подали оба кандидата.

Администрация Президента Украины также официально анонсировала визит Порошенко на НСК "Олимпийский" 14 апреля для участия в дебатах кандидатов в президенты.