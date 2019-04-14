Тадеуш Кондрусевич впервые вышел к верующим после операции 1 14.04.2019, 14:34

Фото: tut.by

Архиепископ лично принял участие в праздновании Вербного воскресенья в Кафедральном костеле в Минске.

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, который 13 марта перенес операцию на позвоночнике, лично принял участие в праздновании Вербного воскресенья в Кафедральном костеле в Минске, сообщает «Радыё Свабода».

Он приветствовал верующих, сообщил, что перенес операцию, которая хоть и прошла без осложнений, но налагает много ограничений. Со слезами на глазах архиепископ поблагодарил за поддержку и сказал, что пока не сможет присутствовать на всех богослужениях.

Несмотря на перенесенную операцию, в течение последнего месяца Тадеуш Кондрусевич активно выступал с обращениями, которых осуждал снос крестов в Куропатах.