Порошенко проводит дебаты на НСК «Олимпийский»: онлайн-трансляция 4 14.04.2019, 14:43

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Место кандидата в президенты Украины Зеленского пустует.

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко прибыл воскресенье, 14 апреля, для проведения дебатов на НСК "Олимпийский", сообщает zn.ua.

На проведении дебатов на стадионе настаивал шоумен Владимир Зеленский, действующий глава украинского государства согласился и уже прибыл на стадион.

В связи с проведением мероприятия на стадионе усилены меры безопасности, незадолго до начала дебатов у стадиона начали собираться сторонники Петра Порошенко.

Петр Порошенко заявил, что пробудет 40 минут на стадионе "Олимпийский" в Киеве, сообщает gordonua.com.

Он отметил, что до 15.00 будет ждать на стадионе кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.

"Я думаю, что сегодня до Республиканского стадиона [НСК "Олимпийский"] легко можно доехать за 40 минут… Владимир Александрович, я думаю, что вы нас сейчас видите, уже вернулись из Парижа… До 15.00 мы вас ждем", – заявил Порошенко.

Официальные дебаты в эфире национального вещателя должны состояться в последнюю пятницу перед днем повторного голосования, то есть, 19 апреля. Они являются обязательными для участников второго тура выборов главы государства.

Проведение теледебатов регламентируется законом "О выборах Президента Украины" и положением Центральной избирательной комиссии, финансирование осуществляется ЦИК из средств, заложенных в госбюджете.