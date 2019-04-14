В Бресте задержали Александра Кабанова, Дмитрия Бекалюка и Александра Абляка 14.04.2019, 14:54

Александр Кабанов

У властей сдали нервы во время массовой акции протеста.

14 апреля в центре Бреста во время (массовой акции против аккумуляторного завода https://charter97.org/ru/news/2019/4/14/330477/) милиция задержала блогера Александра Кабанова и активистов Дмитрия Бекалюка и Александра Абляка, сообщает «Радыё Свабода».

Они были задержаны на площади Ленина, где сегодня в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. Такие встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

Кабанову и Бекалюку инкриминируют нарушение статьи 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Во время задержания Бекалюка люди, собравшиеся на площади, скандировали «Ганьба!».

Также правозащитник Роман Кисляк сообщил о задержании активистки Татьяны Фесиковой, которую вызвали сегодня в Ленинский РОВД.

Активист Александр Абляк время акции объявил в мегафон, что это мирное собрание и выйти на него людей вынудили власти, которые не слышат их мнение против аккумуляторного завода.

После встречи на площади противники строительства завода двинулись по центральным улицам Пушкинской и Советской до ЦУМа на проспекте Машерова. По дороге они скандировали «Нет заводу!».

12 апреля были помещены в изолятор временного содержания около десяти противников строительства аккумуляторного завод. В Ленинский РОВД областного центра в качестве свидетелей было вызвано 12 активистов. Задержали и до суда поместили в ИВС: Дмитрия Андросюка, Владимира Козловского, Дениса Малашенко, Сергея Свирского, Владислава Абрамовича, Олега Ярмоленко, Демьяна Лепесевича, Екатерину Басаргину, Олега Вялова и правозащитника Владимира Величкина.