Захлебнувшийся блицкриг: друг Путина несет потери в Ливии 14.04.2019, 15:24

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200 бойцов мятежного фельдмаршала Халифы Хафтара попали в плен под Триполи.

Силы Ливийской национальной армии (ЛНА) мятежного фельдмаршала Халифы Хафтара столкнулись с ожесточенным сопротивлением со стороны Правительства национального согласия (ПНС) во главе с премьер-министром Фаизом Сарраджем, который пользуется поддержкой ООН и западных стран.

Правительственной армии удается удерживать противников на подступах к столице страны Триполи, ведя оборонительные бои в заброшенном международном аэропорту, который находится в 11 километрах от центра города с населением 1,2 миллиона человек. Об этом сообщает Reuters, пишет newsader.com.

По данным агентства, силам Серраджа удалось остановить наступление и, по данным правительственных войск, захватить в плен около 200 бойцов из армии Хафтара.

Как отмечается, в пятницу истребитель ЛНА нанес очередной удар по позициям верных Сарраджу сил в населенном пункте Зувар к западу от столицы. В этом месте располагается нефтегазовое предприятие Mellitah, управляемое итальянской ENI совместно с государственной нефтяной компанией NOC. Завод снабжает Италию газом, который идет по трубопроводу Greenstream.

Глава NOC Мустафа Саналла высказал беспокойство тем, что разливающийся масштабный конфликт может негативно повлиять на нефтяной сектор. Ситуация усугубляется тем, что армия Хафтара – бывшего генерала из армии Муаммара Каддафи – захватила богатую нефтью пустыню на юге страны. Это произошло в начале года – незадолго до нынешнего наступления на Триполи, которое происходит с прошлой пятницы.

Это уже не первый случай применения авиации в ходе нынешнего конфликта. За прошедшую неделю воздушные удары наносили обе стороны.

По данным ООН, за неделю боев погибли 75 человек. Большая часть из них – представители воюющих сторон. Более 300 получили ранения. Около 9,5 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Помимо гуманитарной катастрофы, конфликт угрожает нарушить поставки нефти, усилить миграционные потоки через Средиземное море в Европу, сорвать мирный план ООН по Ливии и позволить исламистским боевикам использовать хаос, отмечает Reuters.

Сам Хафтар называет себя оплотом против исламских экстремистов, однако его оппоненты видят в нем потенциального нового диктатора, подобного Каддафи.

Хафтар, Пригожин, нефть

Халифа Хафтар в последние годы неоднократно посещал Москву и проводил переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. Последний его визит состоялся в ноябре 2018 года. Тогда на встрече Хафтара с главой Министерства обороны России присутствовал бизнесмен Евгений Пригожин.

В начале марта газета The Telegraph сообщала о том, что около 300 российских наемников "ЧВК Вагнера" оказывают поддержку командующему Ливийской национальной армией Халифу Хафтару. По данным издания, россияне преследуют следующие задачи: во-первых, обезопасить порты Тобрук и Дерна для российского флота; во-вторых, удерживать под контролем потоки нефти в южную Европу после того, как энергетическая отрасль Ливии окажется под властью Хафтара, чья армия с января ведет захват нефтяных месторождений.

Разделенная Ливия

Гражданская война в Ливии началась в феврале 2011 года. Попытки правителя Ливии Муаммара Каддафи подавить мятеж на востоке страны привели к введению санкций против его режима и началу военной операции, в которой приняли участие силы НАТО. В октябре 2011 года Каддафи убили в городе Сирт.

После свержения режима Каддафи в Ливии началась война между разнородными силами повстанцев, когда-то выступавших единым фронтом. Столица Триполи и запад страны находится под контролем Правительства национального единства, созданного в конце 2015 года под эгидой ООН.

Восток Ливии и отчасти юг подконтролен палате представителей Ливии, также называемой Правительством в Тобруке. Ливийская национальная армия, возглавляемая фельдмаршалом Халифом Хафтаром, поддерживает эту политическую силу.

Выборы президента страны должны были состояться в Ливии еще в 2013 году, однако с тех пор электоральное мероприятие неоднократно переносилось. В очередной раз выборы были перенесены на весну 2019 года. Их срок подходил к моменту текущего наступления Хафтара. Мятежный генерал участвовал в договоренностях о переносе выборов вместе с ныне действующим премьером Фаизом Сарраджем, легитимность которого признается на уровне ООН. На 14-16 апреля запланирована конференция ООН по поиску политического выхода из ливийского кризиса.