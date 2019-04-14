Вербное воскресенье: что нужно делать в этот день 3 14.04.2019, 16:00

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Приметы и традиции праздника.

В 2019 году Вербное воскресенье православные отмечают 21 апреля. Католики отмечать этот праздник на неделю раньше, 14 апреля, сообщает сайт fakty.com.ua. Какие приметы и традиции праздника.

История

Этот праздник еще называют Входом Господним в Иерусалим.

В этот день Иисус Христос, за несколько дней до своих крестных страданий, въехал в Иерусалим на осле. Люди, славя его, стелили дорогу перед ним пальмовыми листьями.

Традиции

В Беларуси пальмы заменили ветками вербы. На Вербное воскресенье во всех церквях происходит торжественный обряд освящения вербных веток.

Приметы

Заведено считать, что они при этом приобретают магические свойства. Повешенная в красном углу освященная ивовая ветвь оберегает жилище от молний.

Некоторые делали из листочков ивы настойку, которая может излечить от головной боли, желудочных болезней, заживляет раны, снимает жар и исцеляет домашних животных.

Также крестьяне втыкали веточки ивы на огороде. Считается, что таким образом огород будет защищен от бурь, града, сильных дождей и урожай будет в этом году удачным.

Выходя из церкви в Вербное воскресенье, люди друг друга легко касались лозой, говоря: “Не я бью, лоза бьет, отныне через неделю – Пасха”.