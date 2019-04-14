В Куропатах прошел молебен в защиту мемориала 14.04.2019, 16:23

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Фото: svaboda.org

Службу провел священник Белорусской автокефальной православной церкви отец Викентий.

В урочище Куропаты 14 апреля прошел молебен в защиту народного мемориала, передает «Радыё Свабода».

По информации защитников урочище, 13 апреля здесь были снесены десятки металлических креста, установленных в 2017 году на деньги, собранные представителями общественности. Кресты были снесены во время работ по «благоустройству» урочища, которые накануне проводили представители БРСМ, «Белой Руси», профсоюзов и ветеранских организаций.

Фото: svaboda.org

Участие в сегодняшней молитве приняли около 50 человек, в том числе представители инициативы «За спасение мемориала «Куропаты». Так, в молитве участвовали Анна Шапутько, Алесь Марочкин, Нина Богинская, Вячеслав Сивчик и другие.

Службу провел священник Белорусской автокефальной православной церкви отец Викентий.

За происходящим наблюдали несколько сотрудников милиции в штатском.

Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.

Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.

1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.

По призыву одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича в центре Минска состоялся молебен, в которой приняли участия около 1000 человек.

Призыв поддержал сопредседатель БХД Павел Северинец.

12 апреля власти снова снесли 50 крестов по периметру Куропат.

Партия «Народная Грамада», входящая в Белорусский Национальный Конгресс, призвала к новому молебну «Избавь нас от лукавого» 15 апреля в 18.00 возле администрации Лукашенко (Минск, улица Карла Маркса, 38).