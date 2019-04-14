Как пенсии белорусов выглядят на фоне соседей 4 14.04.2019, 16:49

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Фото: tut.by

Белорусы могут только позавидовать пенсии в Польше, Литве.

Tut.by посмотрел, как отличаются выплаты пенсионерам у нас и в других странах.

В Беларуси средняя пенсия по возрасту в марте, согласно официальной статистике, составила 393,51 рубля.

Российская средняя пенсия в феврале была 14 116 российских рублей, или 462 белорусских рубля.

В Эстонии в 2018 году средняя пенсия по старости составляла 441 евро в месяц (1059 белорусских рублей), что на 35 евро (84 рубля) больше, чем годом ранее. В начале апреля здесь провели индексацию, после которой пенсии должны повыситься в среднем на 8,4%

В Литве с начала года также индексировали все пенсии, после чего они увеличились на 7,63%. В феврале средняя пенсия по возрасту составила 344 евро (826 рублей). Средняя пенсия по возрасту у латвийских пенсионеров за 2018 год — 320 евро (769 рублей).

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, cенат Польши принял закон о программе «Пенсия плюс».