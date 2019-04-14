Спецслужбы ЕС: Россия лишилась разведсетей 1 14.04.2019, 16:53

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РФ меняет тактику вмешательства в выборы.

Российские власти вынуждены менять тактику вмешательства в западные выборы после того, как их разведывательные сети были разрушены в результате высылки более 150 дипломатов. Об этом агентству dpa рассказал источник в секретных службах. По его словам, подавляющее большинство из них под прикрытием дипломатического статуса занимались шпионской деятельностью, пишет newsader.com.

"Были уничтожены сети, на которые Москва тратила очень большие деньги и усилия", – сообщают СМИ.

По данным европейских спецслужб, Москва вновь пытается оказать влияние на ход выборов – на этот раз в Европарламент. Целью подобных попыток, как утверждается, становятся прежде всего представители молодого поколения. В то же время руководство разведслужб пришло к выводу, что действия России сейчас менее заметны, чем во время президентских выборов в США 2016 года и во Франции в 2017 году.

Европейская разведка приходит к выводу, что различные ветви спецслужб РФ – ФСБ, ГРУ, Агентство интернет-исследований и другие – могут действовать относительно независимо друг от друга и даже несогласованно, в то время как путинская администрация намечает общие стратегические цели.

Как установила британская полиция, в марте прошлого года российские спецслужбы, проникнув на территорию Солсбери под видом "туристов", отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, использовав изготовленное в российской лаборатории нервно-паралитическое вещество "Новичок". После случайного контакта с ядом умерла местная жительница Дон Стёрджес. Ее друг Чарли Роули едва не погиб. В знак протеста против того, что британские власти назвали "химической атакой" со стороны Москвы, Лондон и еще около трех десятков стран выслали более полутора сотен российских дипломатов. Это стало самой массовой дипломатической высылкой в истории за последние десятилетия.