«Возмутило происходящее в Куропатах, нельзя так обращаться с символами памяти»1
- 14.04.2019, 17:00
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Белорусы жестко реагируют на вакханалию властей в Народном мемориале.
Как рассказала «Вечернему Бобруйску» ведущая курсов «Мова нанова» Алеся Латинский:
- Меня возмутило происходящее в Куропатах. Нельзя так обращаться с символами памяти. Если изучать наши традиции, можно узнать, что для белорусов более свойственно ценить умерших предков, чем разрушать памятники.
Напомним, что 4 апреля власти снесли кресты по периметру Куропат.
Активисты сообщают, что было снесено и вывезено около 100 крестов.
1 марта на пресс-конференции Лукашенко выразил недовольство крестами вокруг Куропат, которые видны с дороги.
По призыву одного из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николая Статкевича в центре Минска состоялся молебен, в которой приняли участия около 1000 человек.
Призыв поддержал сопредседатель БХД Павел Северинец.
12 апреля власти снова снесли 50 крестов по периметру Куропат.
Партия «Народная Грамада», входящая в Белорусский Национальный Конгресс, призвала к новому молебну «Избавь нас от лукавого» 15 апреля в 18.00 возле администрации Лукашенко (Минск, улица Карла Маркса, 38).