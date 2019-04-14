Белоруска завоевала «бронзу» марафона в Польше 14.04.2019, 17:20

Фото из Twitter-аккаунта OWM

Нина Савина выполнила квалификационный норматив на Олимпийские игры в Токио-2020.

Белорусская спортсменка Нина Савина завоевала бронзовую награду марафона Orlen Warsaw Marathon, который завершился сегодня в Польше, сообщили БелТА в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

Белоруска пробежала дистанцию за 2 часа 29 мин. 6 сек. и выполнила квалификационный норматив на Олимпийские игры в Токио-2020. На высшую ступень пьедестала почета поднялась кенийка Шейла Еротич (2 часа 26 мин. 6 сек.), серебряной наградой отметилась ее партнерша по команде Антонина Квамбай (2 часа 27 мин. 42 сек.).

Другая белорусская бегунья Светлана Куделич финишировала пятой (2 часа 31 мин. 20 сек.). Варшавский марафон в Польше имеет серебряный статус в классификации шоссейных бегов.