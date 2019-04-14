Украинские подземные хранилища газа полны как никогда 14.04.2019, 17:47

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Украина ставит рекорды после прекращения закупки газа у России.

Очень интересные данные предоставило намедни АО «Укртрансгаз», касающиеся объемов природного газа в подземных хранилищах Украины. Так, на конец марта — начало апреля в ПХГ содержалось 8 млрд 786,75 млн кубометров газа, что является рекордным объемом за последние 5 лет, пишет сайт inforesist.org.

Всего же, с 7 ноября 2018 года, когда начался в Украине отопительный сезон, из ПХГ было отобрано 8 млрд 408,21 млн кубометров природного газа, что составляет 48,9% от общего объема хранилищ на начало отопительного сезона.

И в данном контексте хотелось бы напомнить, как регулярно в СМИ, как российских так и пророссийских, появлялись сообщения о том,что в ПХГ Украины заканчивается газ, что его осталось на считанные недели или даже дни.

В итоге, нынешний отопительный сезон не только прошел гладко, за исключением тех регионов, где был откровенный саботаж на местах, но и оставил существенную “подушку безопасности” на будущее. Кстати, с 5 апреля стартовал сезон закачки природного газа в ПХГ и на сегодняшний день их объем уже более 8 млрд 762,8 млн кубометров.

Так же, напомним, что добыча газа в Украине за март тоже показала рост, что значительно увеличит возможности страны по пополнению объемов ПХГ. А, в целом, отопительный сезон 2019 планируется начать с 20 млрд кубометрами природного газа в хранилищах, что, если и будет достигнуто, так же станет своеобразным рекордом после прекращения закупки газа у России.