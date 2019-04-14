Брестское «Динамо» в Борисове победило БАТЭ 1:0 1 14.04.2019, 18:19

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Матч посетило рекордное количество зрителей — 11 269 тысяч.

Брестское "Динамо" на выезде одолело БАТЭ в матче 3-го тура чемпионата страны — 1:0. Единственный мяч во встрече забил Павел Нехайчик, сообщает pressball.by.

Хавбек национальной сборной отличился по разу в каждом из трех поединков на старте сезона. "Бело-синие" с девятью очками возглавили турнирную таблицу, борисовчане с шестью идут третьими.

БАТЭ — ДИНАМО Бр — 0:1

БОРИСОВ. 14 апреля. "Борисов-Арена". 15.00. 11269 зрителей.

Судьи — С.Цинкевич (Осиповичи), Е.Романов, В.Малютин (оба — Могилев); В.Шимусик (Осиповичи), С.Чистов (Минск).

БАТЭ: Щербицкий — Филипович, Драгун, Сарока, Скавыш (Милич, 62), Риос, Филипенко, Стасевич (к), Волков, Бага (Виллюмссон, 78), Симович.

Запасные: Чичкан, Яблонский, Березкин, Ходжаниязов, Мукам.

ДИНАМО: Павлюченко — Кики, Дуарте, Быков, Милевский (Павловец, 84), Витус, Кисляк, Веретило, Нехайчик (к), Лаптев (Хобленко, 80), Савицкий (Фамейе, 72).

Запасные: Денисенко, Кацикас, Адан, Юзепчук.

ГОЛ: 0:1 — Нехайчик (47).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Филипенко (46), Драгун (90).

УДАЛЕНИЕ: Риос (94+).

Стоит отметить, что матч посетили 11269 зрителей. Данная цифра — рекорд сезона-2019. Ранее игру 2-го тура высшей лиги "Динамо" — "Дняпро" на стадионе в Бресте посмотрели 9126 болельщиков.