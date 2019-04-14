Какие интересы в Беларуси имел свергнутый диктатор Судана 2 14.04.2019, 18:40

1,867

Всего четыре месяца назад Омар аль-Башир встречался с Лукашенко в Минске.

11 апреля правитель Судана Омар аль-Башир, который возглавлял Судан 30 лет, покинул свой пост, передает «Радыё Свабода» .

Четыре месяца назад Омар аль-Башир встречался с Лукашенко в Минске, за год до этого они встречались в суданской столице Хартуме, уже планировался следующий визит Лукашенко в Судан.

По словам Лукашенко, у Беларуси и Судана «превосходные политические отношения».

Даже ранее 2020 года Лукашенко планировал «создать в Судане машиностроительный центр», поставить туда первые комплекты белорусской техники для сборки; соорудить сельскохозяйственный комплекс для производства мяса и молока; организовать тепличный комплекс для выращивания овощей и рассады в закрытом грунте; начать добычу золота в Судане совместно белорусскими компаниями и суданскими специалистами, чтобы «упростить взаиморасчеты между нашими государствами».

Что будет с этими проектами сейчас, пока не сообщалось.

Эксперты ООН считают, что Судан нарушил санкции этой организации относительно закупки вооружений, используя против антиправительственных повстанцев в провинции Дарфур ракеты и самолеты, доставленные Беларусью.

30 лет у власти, геноцид и раскол страны

Омар аль-Башир регулярно фигурирует в списках самых жестоких диктаторов мира, часто его называют самым жестким в Африке. Бывало, что аль-Башира называли вообще наихудшим диктатором мира - например, таким его назвал в середине 2000-х журнал Parade. Нью-Йоркская газета Epoch Times поставила аль-Башира на 5-е место в мире - вслед за ним шел как раз Лукашенко.

Аль-Башир пришел к власти в 1989 году в результате военного переворота, с тех пор сохранил должность.

Умар аль-Башыр, 2017 год

Фото: AFP

В 2009 году он стал первым действующим главой государства, на которого был выдан ордер на арест Международным уголовным судом. Его признали виновным в управлении компанией массовых убийств и грабежей в провинции Дарфур, военных преступлениях и преступлениях против человечества.

Конфликт в Дарфуре, который длится с 2003 года, по оценкам ООН, унес жизни 300 тысяч человек. США и ряд международных организаций признали действия суданских властей в Дарфуре геноцидом.

Независимость от Судана в 2011 году объявил Южный Судан, в котором в 2013 году началась собственная гражданская война.

Судан и Южный Судан сейчас одни из самых бедных стран мира. Например, согласно Международного валютного фонда, на 2018 год валовой внутренний продукт на душу населения составлял 6306 долларов в Беларуси (88 место из 187 стран мира), 808 долларов в Судане (171) и 303 доллара в Южном Судане (187 из 187).