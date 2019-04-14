В Венесуэле протестуют против отключений электроснабжения и недостатка воды

В Венесуэле протестуют против отключений электроснабжения и недостатка воды2
- 14.04.2019, 19:11
Хуан Гуаидо снова призвал к общенациональным протестам против режима Мадуро.
Президент Венесуэлы Хуан Гуаидо призвал к общенациональным протестам для свержения режима Николаса Мадуро.
Такое заявление он сделал во время визита в нефтедобывающий венесуэльский штат Зулия, передает Al Jazeera (перевод - «Новое время»).
В штате проходят протесты против отключений электроснабжения и недостатка воды.
Гуаидо намерен организовать протесты по всей стране против Мадуро.
Сейчас США и еще 50 стран мира признают Гуаидо президентом Венесуэлы.