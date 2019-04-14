У Зеленского отреагировали на дебаты Порошенко на НСК «Олимпийский» 14.04.2019, 19:29

Спикер штаба кандидата в президенты Украины выступил с заявлением.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ждет действующего президента Петра Порошенко на предвыборные дебаты 19 апреля на НСК «Олимпийски,» а сегодня под стадионом проходил агитационный митинг Порошенко под стадионом. Об этом заявил спикер штаба Владимира Зеленского по вопросам хода избирательной кампании Дмитрий Разумков, сообщает liga.net.

"Было озвучено, что мы ждем Петра Алексеевича (Порошенко, - ред.) 19 апреля в 19:00 на Олимпийском. Будем надеяться, что у него все-таки найдется возможность туда прийти. Если нет, то нам кажется, что просто Петр Алексеевич хочет реально уйти от этих дебатов. То, что там сегодня не будет Зеленского, было известно заранее. И это было почему-то желание Порошенко туда сегодня прийти. Он выполнил то, что он хотел. Но дебаты сегодня не должны были проходить", - сказал он.

Разумков указал, что речь шла о том, чтобы проводить дебаты именно на самом стадионе, чтобы граждане Украины могли не только смотреть и слушать дебаты по телевизору, но и присутствовать на них.

"Сегодня же прошел агитационный митинг Петра Алексеевича под стадионом. Мы не участвуем в агитационных митингах пока еще действующего гаранта Конституции", - подчеркнул он.

Спикер штаба также отметил, что закон не предусматривает проведение дебатов в здании или в комнате на Общественном телевидении, как написано в постановлении ЦИК Украины.

"Это уже адресация к постановлению ЦИК, но, при всем уважении, закон стоит выше такого постановления. В законе нигде не прописано, что дебаты должны происходить в студии "Общественного" по такому-то адресу - это свободная трактовка закона, как это часто бывает у представителей действующих политических элит. Когда выгодно – закон пытаются подстроить под свои нужды", - пояснил Разумков.

14 апреля кандидат в президенты Владимир Зеленский не пришел на дебаты на НСК Олимпийский. Порошенко позвал Зеленского завтра - на канал ICTV, а 19 апреля - на дебаты на Суспільне.

Второй тур выборов состоится 21 апреля. Согласно первому соцопросу по повторному голосованию от группы Рейтинг, среди тех, кто намерен голосовать и уже определился с выбором: 71,4% - за Зеленского и 28,6% - за Порошенко.